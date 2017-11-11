 سُكّري” حملة توعويّة لحفيدات وبنات وأخوات مرضى السكر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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سُكّري” حملة توعويّة لحفيدات وبنات وأخوات مرضى السكر

سُكّري” حملة توعويّة لحفيدات وبنات وأخوات مرضى السكر
المناطق _ جدة

“سُكّري” اسم أُعتُمِد من قِبل مجموعة من طالبات العلاج الطبيعي بجامعة المؤسس ، اللّاتي وظّفن طاقاتهنّ الشبابية في إقامة حملة توعوية عن مرض السكّر في ثانويّة الثامنة عشر بجدّة ، في التاسع عشر من صفر ١٤٣٩ الاربعاء الماضِ ، الموافق الثامن من نوڤمبر ٢٠١٧ ، وذلك لرفع الوعي الصحي في المقام الأول لمرضى السُكّري وذويهم وبناء الاتجاهات الصحيّة السويّة في التحكم بمستوى السكر بالدم اتقاء مضاعفاته الجسيمة على صحّة الفرد ، وترسيخ السلوك الصحي السليم وتصحيح الخاطئ منه لغير المصابين بالسكري لغرض الوقاية وتحسين نوعيّة الحياة للفرد والمجتمع ، وبفضل الله أعرب الكثير عن إعجابهم بالحملة عبر رسائل وآراء إيجابية ، وتفاعل بحساب المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، وقد أشرفت كلّ من البروفيسور سلوى الجندي استاذ مساعد بقسم العلاج الطبيعي والدكتورة غزل بحراوي مُحاضِر بقسم العلاج الطبيعي في جامعة الملك عبدالعزيز ، على الحملة التوعوية ، وسُعِدنا وتشرفنا بحضور العديد من المعلمات والطالبات الحريصات على العلم والمعرفة .
نتقدم نحنُ القائمات على الحملة       نور الغامدي ، أثير الغامدي ، لجين الحربي ، شاهيناز الأزهري ، مها الملّا ، هتون كردي ، عروب عسيري ، سارة الزاكي ، شيماء قاري ، روان المسعودي ، سندس حجازي ، بجزيل الشكر والعرفان لمنسوبات وطالبات المدرسة الثامنة عشر الثانويّة بجدة ، وخصوصًا قائدتها الفاضلة هيفاء الغامدي ومعلمتها القديرة أ.فاطمة الصغير ، على تميّزهم الدائم في الأنشطة ، وعملهم الدؤوب في غرس المعرفة ومنح الثقافة ،
دُمتم بصحة.

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