25,4 مليار دولار مبيعات موقع (علي بابا) في يوم واحد

سجلت شركة “علي بابا”، صاحبة أكبر موقع صيني للتجارة الإلكترونية للبيع بالتجزئة ، رقما قياسيا بمبيعات بلغت قيمتها 4ر25 مليار دولار خلال فعاليات “يوم العُزّاب”، حسبما أعلنت الشركة بعد انتهاء الحدث اليوم السبت.وكان جاك ما مؤسس علي بابا، ، قد اعتبر يوم العزاب، الذي كان في البداية حدثا يحتفل به الطلاب بكونهم عزابا، يوما وطنيا للتسوق في .2009ومنذ ذلك الحين، تحطم الشركة أرقامها القياسية سنويا. وخلال حدث العام الماضي سلجت الشركة 8ر17 مليار دولار.ومن خلال منصتيه “تاوباو” و”تمال”، يذكر موقع علي بابا أنه وصل إلى 500 مليون متسوق نشط. وتريد الشركة استخدام بيانات ضخمة لتوسيع رقعة نشاطها ليشمل المتاجر الفعلية.

وتعكف على إطلاق متاجر فعلية ذكية تسمى “آي ستورز” وهي متصلة بمنصات التسوق الإلكترونية وتقوم بعملية مسح ضوئية للمتسوقين خلال دخولهم المتاجر لترسل لهم إعلانات مستهدفة. يذكر أن الصين تحتفل في 11 تشرين ثان/نوفمبر من كل عام بـ”عيد العزاب”، حيث يعتبره العزاب يوم خاص بهم ويوم للاسترخاء، وفرصة للعثور على شريك الحياة المثالي، وأمل في توديع عصر الوحدة والعزوبية في وقت مبكر، حيث اتجهت المتاجر الكبرى ومواقع التجارة الإلكترونية في الصين إلى اعتباره يوم للتسوق تقدم فيه تخفيضات كبيرة على غرار “الجمعة البيضاء” في الولايات المتحدة.