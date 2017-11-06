بلدية القطيف : الانتهاء من خطة استقبال الأمطار بمشاركة جميع البلديات، وإنشاء 9 محطات حديثة

أنهت بلدية محافظة القطيف جميع الاستعدادات للخطة المرسومة لمواجهة الأمطار خلال الموسم القادم، من خلال الإمكانيات وتسخير الطاقات من أجل مواجهة الأمطار التي تتجمع في الشوارع والمناطق المنخفضة بحيث لا تؤثر في سلاسة مرور المركبات.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، أن جميع إمكانيات البلدية و البلديات التابعة لها باتت على أتم الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار، مؤكدا، أن الخطة المسبقة التي وضعت لهذا الموسم وضعت في الاعتبار جميع الملاحظات خلال الموسم الماضي بغرض معالجتها بالشكل المناسب، مشيرا الى ان جميع الاليات و المعدات وضعت تحت الصيانة لتكون جاهزة في الخدمة، مبينا، ان البلدية خصصت 27 صهريجا لشفط المياه، بالإضافة لتخصيص 60 مضخة للشفط، فضلا عن وجود 42 مراقبا .

وأكد على وجود مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في عموم المحافظة، مشيرا الى انشاء 9 محطات حديثة في القطيف وسيهات وعنك وصفوى وبعض الأحياء الأخرى تم تزويدها بـ 21 مضخة بقدرة 34.200.000 لتر في الساعة، لافتا الى أن البلدية سوف تستعين بأجهزة ومعدات وآليات أخرى إذا استدعت الحاجة لذلك.

وأبان، بأن البلدية تنفذ مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار بأحياء النور والخصاب بسيهات ومدينة عنك وجزيرة تاروت بتكلفة قدرها 17,868,350ريال، وقد تم انجاز اكثر من 75% منه.

وأوضح، أن الأولوية عند هطول الأمطار مباشرة تكون لمداخل المدن ومواقع إشارات المرور والمدارس والأسواق والأماكن التي تتجمع فيها المياه بكميات غزيرة وخاصة تقاطع الطرق والمنافذ والشوارع الرئيسية حسب الأولوية، مشيرا الى غرف العمليات البلاغات الخاصة تتلقى من المواطنين وخصصت لذلك هواتف خاصة بكل بلدية، كما يتم اعداد تقارير يومية عن سير العمل وحركة تنقلات المضخات وأماكن تواجدها والأماكن التي تستدعي زيادة الجهود، كما يتم متابعة العمل ميدانيا من قبل جهاز الاشراف التابع للبلديات والمقاولين.

هذا وقد خصص لإدارة عمليات شفط مياه الأمطار واستقبال اتصالات المواطنين والشكاوى ارقام يمكن للمواطنين الاتصال عبرها كمكتب غرفة العمليات الرئيسية تلفون (8669260 ) و(8662961) تحت إشراف مدير عام النظافة والأسواق زكي حسين الماجدي ت المكتب (8669243) فاكس ( 8669264 ) الجوال ( 0503862123) بالإضافة إلى رقم البلاغات (940) وغرفة العمليات الرئيسية توجد مكاتب اتصال فرعية وترتبط بغرفة العمليات الرئيسية