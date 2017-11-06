جامعة الامام عبدالرحمن تحتفل بـ 1475 طالبة متفوقة من 11 كلية

تحتفل جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل صباح غدا الاحد ولمدة ثلاث ايام بتكريم 1475 طالبة متفوقة من 11 كلية في رحاب الجامعة بحي الراكة وينظم الحفل عمادة الدراسات الجامعية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في قاعة المؤتمرات العامة في المدينة الجامعية بحضور عضوات الهيئة التعليمية و امهات الطالبات ومنسوبات الجامعة .

من جانبها عبرت عميدة الدراسات الجامعية لاقسام الطالبات الدكتورة دلال التميمي عن سعادتها بتفوق هذا العدد من الطالبات سنويا والبالغ عددهن 1475 واللاتي يمثلن 11 كلية في مختلف التخصصات والمجالات العلمية والاكاديمية وحيث اننا نزف اليوم المتفوقات بحضور امهاتهن فاننا نشاركهن الفرحة بهذا الانجاز الكبير في التفوق والتحصيل العلمي المميز ، وسنحتفل خلال ثلاث ايام بالمتفوقات موزعه على اليوم الاحد وسيتم تكريم الطالبات المتفوقات من كليات التصاميم و علوم الحاسب وتقنية المعلومات و ادارة الاعمال وغدا الاثنين سيتم تكريم طالبات كلية الطب و التمريض و العلوم الطبية التطبيقية و طب الاسنان و الصحة العامة و الصيدلة الاكلينيكية و بعد غدا الثلاثاء ستكرم طالبات كليتي الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع و الهندسة .

واضافت د.التميمي بان حفل التكريم هو تكريم الصفوة من الطالبات المتفوقات بكليات الجامعة ليرسخ في أذهانهن أن هناك تكريم للتفوق، وعملت جاهدة بالاستمرار على تشجيع أوائل الطالبات المتفوقات علميًّا وحثهن على مواصلة التفوق بخلق روح التنافس العلمي بين طالبات الجامعة، ونحمد الله عز وجل أن أعداد بناتنا الطالبات المتفوقات بكليات جامعة الدمام في ازدياد مستمر وان الاحتفال يعدُّ تشجيعًا وتحفيزًا لهن على التفوق العلمي والاستمرار فيه فيما دعت الطالبات المتفوقات إلى العمل مؤكدةً أن ما حققنه من تفوق دراسي إنما هو نتاج عزمهن واصرارهن على التميز ، مبينة أن الطالبات هن درة على جبين الوطن ومبعث فخر لأساتذتهن وأوسمة على صدور أسرهن، فبارك الله فيهن وسدد على دروب الخير خطاهن