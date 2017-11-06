 جامعة الامام عبدالرحمن تحتفل بـ 1475 طالبة متفوقة من 11 كلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جامعة الامام عبدالرحمن تحتفل بـ 1475 طالبة متفوقة من 11 كلية مجلس التعاون يدين حادث التفجير الإرهابي بالبحرين بلدية القطيف : الانتهاء من خطة استقبال الأمطار بمشاركة جميع البلديات، وإنشاء 9 محطات حديثة 25,4 مليار دولار مبيعات موقع (علي بابا) في يوم واحد وزيرة الآثار الأردنية: انبهرت مما رأيته في المتاحف السعودية من تطور متحفي وقطع نادرة سُكّري” حملة توعويّة لحفيدات وبنات وأخوات مرضى السكر قيادة الدفاع والأمن في اليمن تُقرّ خطة أمنية مشتركة المغرب يتقدم على ساحل العاج بهدفين في تصفيات المونديال اجتماع وفد البنك الدولي مع مسئولي النظافة بأمانة الشرقية لبحث أوجه التعاون بلدية الخبر تطلق حملة شاملة لتأهيل المنشآت الصحية مدرب الاتفاق يرفع المخزون اللياقي قبل مواجهة أحد خادم الحرمين الشريفين يصل الرياض قادماً من المدينة المنورة

جامعة الامام عبدالرحمن تحتفل بـ 1475 طالبة متفوقة من 11 كلية

جامعة الامام عبدالرحمن تحتفل بـ 1475 طالبة متفوقة من 11 كلية
المناطق _ منال الدوسري
تحتفل جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل صباح غدا الاحد ولمدة ثلاث ايام بتكريم 1475 طالبة متفوقة من 11 كلية في رحاب الجامعة بحي الراكة وينظم الحفل عمادة الدراسات الجامعية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في قاعة المؤتمرات العامة في المدينة الجامعية بحضور عضوات الهيئة التعليمية و امهات الطالبات ومنسوبات الجامعة .
من جانبها عبرت عميدة الدراسات الجامعية لاقسام الطالبات الدكتورة دلال التميمي عن سعادتها بتفوق هذا العدد من الطالبات سنويا والبالغ عددهن 1475 واللاتي يمثلن 11 كلية في مختلف التخصصات والمجالات العلمية والاكاديمية وحيث اننا نزف اليوم المتفوقات بحضور امهاتهن فاننا نشاركهن الفرحة بهذا الانجاز الكبير في التفوق والتحصيل العلمي المميز ، وسنحتفل خلال ثلاث ايام بالمتفوقات موزعه على اليوم الاحد وسيتم تكريم الطالبات المتفوقات من كليات التصاميم و علوم الحاسب وتقنية المعلومات و ادارة الاعمال وغدا الاثنين سيتم تكريم طالبات كلية الطب و التمريض و العلوم الطبية التطبيقية و طب الاسنان و الصحة العامة و الصيدلة الاكلينيكية و بعد غدا الثلاثاء ستكرم طالبات كليتي الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع و الهندسة .
واضافت د.التميمي بان حفل التكريم هو تكريم الصفوة من الطالبات المتفوقات بكليات الجامعة ليرسخ في أذهانهن أن هناك تكريم للتفوق، وعملت جاهدة بالاستمرار على تشجيع أوائل الطالبات المتفوقات علميًّا وحثهن على مواصلة التفوق بخلق روح التنافس العلمي بين طالبات الجامعة، ونحمد الله عز وجل أن أعداد بناتنا الطالبات المتفوقات بكليات جامعة الدمام في ازدياد مستمر وان الاحتفال يعدُّ تشجيعًا وتحفيزًا لهن على التفوق العلمي والاستمرار فيه فيما دعت الطالبات المتفوقات إلى العمل مؤكدةً أن ما حققنه  من تفوق دراسي إنما هو نتاج عزمهن واصرارهن على التميز ، مبينة أن الطالبات هن درة على جبين الوطن ومبعث فخر لأساتذتهن وأوسمة على صدور أسرهن، فبارك الله فيهن وسدد على دروب الخير خطاهن

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