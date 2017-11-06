 إنجاز تاريخي لـ “أسود الأطلس” .. المغرب في “روسيا 2018” بعد 20 سنة من الغياب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إنجاز تاريخي لـ “أسود الأطلس” .. المغرب في “روسيا 2018” بعد 20 سنة من الغياب

إنجاز تاريخي لـ “أسود الأطلس” .. المغرب في “روسيا 2018” بعد 20 سنة من الغياب
المناطق - الرياض

نجح المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في انتزاع بطاقة التأهل إلى مونديال “روسيا 2018” لكرة القدم، مساء اليوم السبت على أرضية ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي” في أبيدجان الإيفوارية، بعد تحقيقه نتيجة الانتصار بـ(0 ـ 2) في مواجهته “منتخب الفيلة”، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الإقصائية الإفريقية الثالثة، متصدرا الترتيب النهائي أمام منافسيه.

“لقاء الحسم” أداره الحكم الغامبي باكاري غاساما، وسط حرارة معادلة لـ30° مائوية تحت سماء غائمة و73% من الرطوبة، في ملعب أبيدجان البالغ طوله 105 أمتار مقابل عرض بـ68 مترا، والذي تستطيع مدرجاته استقبال 35 ألف متفرج كان فيها الآلاف من المغاربة، هذا اليوم، لم يبخلوا بتشجيعاتهم على “أسود الأطلس”. ليعانق المغرب نهائيات المونديال بعد 20 سنة من الغياب عن هذه المحطة التنافسية التي تشد إليها أنظار العالم.

وبهذا يكون المنتخب الوطني المغربي قد ضمن مقعدا له بين المنتخبات الـ32 التي تشارك في النسخة الروسية من نهائيات كأس العالم، في انتظار تعرفه على ممنافسيه في المونديال من خلال القرعة التي ستجرى يوم 1 دجنبر المقبل، في قصر الكريملين بموسكو، بينما مستهل التباري في أكبر تظاهرة عالمية لكرة القدم حدد يوم 14 يونيو 2018، بلقاء الافتتاح الذي يخوضه المنتخب الروسي على أرضية ملعب أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي.

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