تونس تتأهل رسمياً إلى نهائيات مونديال روسيا 2018

تأهل منتخب تونس بقيادة مدربه الوطني نبيل معلول، إلى كأس العالم روسيا 2018، على الرغم من تعادله في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية، أمام ليبيا بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على الملعب الاولمبي برادس.

تونس رفعت رصيدها للنقطة الرابعة عشر في صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية، متفوقة على الكونغو الديمقراطية بفارق نقطة وحيدة، في حين احتلت ليبيا المركز الأخير رافعة رصيدها للنقطة الرابعة، وحلت غينيا ثالثة.

وفي مباراة أخرى عن نفس المجموعة نجحت الكونغو الديمقراطية في تحقيق فوز صعب على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.