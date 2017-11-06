 تعرف على مميزات الأرز البني..غذاء ووقاية من أمراض خطيرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تعرف على مميزات الأرز البني..غذاء ووقاية من أمراض خطيرة

تعرف على مميزات الأرز البني..غذاء ووقاية من أمراض خطيرة
المناطق - وكالات
يشكل الأرز طبقا طعام رئيسا في كثير من بلدان العالم، ولذلك ينصح الخبراء بالإقبال على الأرز البني عوض الأبيض، نظرا لما فيه من منافع صحية.

وبحسب ما نقل موقع “ريجيم”، يلبي الكوب الواحد من الأرز البني 80 في المئة من احتياجات الإنسان لمعدن “المنغنيز” الذي يساعد على تكوين الأحماض الدهنية المرتبطة بالجهاز العصبي.

وتشتمل قشرة الأرز البني على معادن مهمة جدا لصحة الإنسان، حيث تحتوي على الفوسفور واليود والكبريت والصوديوم والحديد والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والكلور.

ويوصي الخبراء مرضى السكري بتناول الأرز البني، فهو مفيد لخفض الأنسولين كما يساعد على تحقيق الاستقرار في مستويات السكر في الدم.

ويتيح الأرز البني وقاية من مختلف أنواع السرطان مع تقوية للعظام، ويقي من السمنة ويساعد على الوقاية من مضاعفات عصبية مثل مرض الزهايمر.

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