 بلاغ مواطن يقود زراعة الخرج لضبط شاحنة محملة بنخيل مصابة بسوسة النخيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بلاغ مواطن يقود زراعة الخرج لضبط شاحنة محملة بنخيل مصابة بسوسة النخيل

بلاغ مواطن يقود زراعة الخرج لضبط شاحنة محملة بنخيل مصابة بسوسة النخيل
المناطق-أشرف العصيمي
تلقت مديرية الزراعة بمحافظة الخرج بلاغ من  مواطن بشان وجود شاحنة محملّة بالنخيل مصابة بسوسة النخيل الحمراء.

وفي التفاصيل أوضح  الدكتور علي المنصور مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الخرج أن غرفة عمليات مكافحة سوسة النخيل الحمراء تلقت صباح هذا اليوم بلاغ من أحد المواطنين عن شاحنة محملة بالنخيل وجرى توجيه فرقة الحجر الزراعي ليتم ضبطها وتم ضبطها وإتلافها وتم تطبيق النظام بحق المخالف.

هذا وقدمت مديرية الزراعة بمحافظة الخرج شكرها للمواطن  لتقديمه البلاغ مثمنه له تعاونه فيما يخدم مصلحة الوطن.

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