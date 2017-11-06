 خزانات مياه أرضية تهدد المارة في حي النهضة وفرق الطواريء تباشر الموقع وتغلقها نهائيا “فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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خزانات مياه أرضية تهدد المارة في حي النهضة وفرق الطواريء تباشر الموقع وتغلقها نهائيا “فيديو”

خزانات مياه أرضية تهدد المارة في حي النهضة وفرق الطواريء تباشر الموقع وتغلقها نهائيا “فيديو”
المناطق - وليد الحمود

عقبت أمانة منطقة الرياض أنه بناء على مقطع الفديو الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود فتحات مكشوفة لخزانات مياه في حي النهضة شرق مدينة الرياض ، فقد بادرت فرق الطوارئ بأمانة مدينة الرياض بمباشرة الموقع وتأمين الفتحات بشكل مؤقت بالحواجز وتم التنسيق مع شركة المياه الوطنية لاغلاقها نهائيا ، وكان أحد المغردين قد نشر مقطعا لمجموعة من الخزانات المائية مكشوفة بالقرب من أماكن تواجد مجموعة من الأطفال الأمر الذي شكل خطرا كبيرا خاصة في فترات المساء كون المنطقة غير مضاءة ومعرضة لسقوط المارة

و كان مواطن قد وثق مقطع فيديو عن وجود فتحات  مكشوفة لخزانات مياه في حي النهضة شرق مدينة الرياض و طالب المواطن بتغطية هذه الفتحات عاجلا لوجود أطفال في هذا المكان الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على حياتهم.

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