 40 إدارة تعليمية في تصفيات المهارات الأدبية بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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40 إدارة تعليمية في تصفيات المهارات الأدبية بتعليم عسير

40 إدارة تعليمية في تصفيات المهارات الأدبية بتعليم عسير
المناطق - عسير

تستضيف الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير التصفيات النهائية لبرنامج المهارات الأدبية ، بمشاركة 40 إدارة تعليمية من مختلف المناطق والمحافظات ،وذلك اعتبارا من الإثنين المقبل ولمدة 3 أيام .

  وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن مجالات المنافسة تشمل :الشعر العربي الفصيح ، والقصة القصيرة لطلاب المرحلة الثانوية ، والإلقاء لطلاب المرحلة المتوسطة ، لافتا إلى أن إدارات التعليم رشحت الطلاب الأوائل   في جميع المجالات الثلاث،  للمنافسة النهائية على مستوى المملكة.

  وكانت اللجنة المنظمة قد شكلت عددا من اللجان لتحكيم مشاركات الطلاب،  حيث تضم لجنة تحكيم الشعر العربي الفصيح : الأستاذ الدكتور عبدالحميد الحسامي  من جامعة الملك خالد ،والأستاذ فائز  البكري من تعليم عسير ، وتضم لجنة تحكيم القصة القصيرة الأستاذ ظافر  الجبيري مشرف اللغة العربية ، و الأستاذ علي الألمعي من تعليم المنطقة، فيما تضم لجنة تحكيم الإلقاء :

 الدكتور إبراهيم أبو طالب من جامعة الملك خالد  ، والأستاذ يحيى  العلكمي من تعليم عسير ، فيما ستعلن النتائج صباح الأربعاء المقبل في حفل خاص يقام بهذه المناسبة .

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