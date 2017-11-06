 اعتقال مراقب جوي أمريكي بحوزته “سلاح دمار شامل” ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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اعتقال مراقب جوي أمريكي بحوزته “سلاح دمار شامل” !

اعتقال مراقب جوي أمريكي بحوزته “سلاح دمار شامل” !
المناطق - وكالات
اعتقلت السلطات الأميركية مراقبا جويا في مدينة تشارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الأميركية، ووجهت إليه تهمة بحيازة سلاح دمار شامل، بحسب بيان لشرطة تشارلوت-مكلنبورغ.

وكانت خدمات الطوارئ اتصلت بالشرطة وأبلغتها بوجود قنبلة داخل منزل من طبقة واحدة في أحد الأحياء الجديدة في تشارلوت بجنوب شرق البلاد.

وأوضح بيان الشرطة أن إحدى فرق التدخل عثرت بالفعل على عبوة ناسفة محلية الصنع.

وألقي القبض على بول جورج داندون البالغ 30 عاما وبحوزته تلك القنبلة التي صنعها رجل آخر يدعى ديريك فيلز يبلغ التاسعة والثلاثين.

وأقر فيلز بأنه صنع تلك القنبلة وبأنه كان يريد استخدامها ضد أحد جيرانه بسبب خلاف بينهما.

لكن فيلز غير رأيه وأعطى القنبلة إلى داندون الذي يعمل مراقبا جويا في مطار تشارلوت الدولي، بحسب بيان الشرطة.

وأكد مطار تشارلوت في بيان أن داندون “لم يكن مصرحا له بالدخول سوى إلى برج المراقبة وليس إلى الأماكن الخاضعة للحراسة داخل المطار”.

وأكدت الوكالة الفدرالية الأميركية للطيران أنه تم فصل داندون من عمله.ووجهت إليه تهمة صنع وحيازة سلاح دمار شامل وقد أودع السجن.

أما داندون فوجهت إليه تهمة حيازة ونقل سلاح دمار شامل.

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