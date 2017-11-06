مقاومة البيضاء تستنزف الحوثيين بمعارك كر وفر

تخوض المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء معارك كر وفر مع الميليشيات الانقلابية حيث تتخذ من استراتيجية الاستنزاف الدفاع اسلوباً قتالياً لها.

فقد صدت مقاومة البيضاء بمنطقة الحبج ولجردي ومواقع أخرى بمديرية الزاهر ال حميقان هجوماً هو الأعنف للمليشيات منذ أشهر، كسر الهجوم أسفر عن مصرع 18 حوثياً وجرح اخرين واعتقال أحد المهاجمين.

الهجوم أسفر عن تدمير 3 آليات للمليشيات وتعزيز الخطوط الدفاعية لمقاومة البيضاء بالسيطرة على مرتفعات جديدة.

هذا وتخوض مقاومة البيضاء معارك دفاعية منذ بداية الانقلاب ولم تفلح كل محاولات الانقلابيين بالتقدم نحو المساحات الشاسعة التي تسيطر عليها الشرعية.