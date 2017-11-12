كتلة المستقبل اللبنانية : ندين أي حملة تستهدف السعودية من قبل أدوات إيران باليمن وغيرها

أعلنت كتلة المستقبل اللبنانية التي يتزعمها رئيس الوزراء المٌستقيل سعد الحريري عن رفضها للحملات التي تستهدف المملكة العربية السعودية وقيادتها، كما جددت موقفها الداعم للحريري.

وشدد البيان على علاقات الأخوية مع المملكة، رافضا في الوقت ذاته المزايدة عليها وعلى الرئيس الحريري بمحبته للملكة والوفاء لدورها التاريخي في دعم لبنان.

وأكدت الكتلة “رفضها القاطع للتدخل الإيراني في شؤون البلدان العربية الشقيقة”، معتبرة إياه “عاملاً من عوامل تأجيج الفتن والصراعات والحروب في منطقتنا”.

كما أدانت “الاعتداءات التي تستهدف المملكة من قبل أدوات إيران في اليمن وغيرها”، داعية إلى “كبح هذه الاعتداءات والتدخلات”، ومطالبة “بموقف عربي جامع، من السياسات الإيرانية يحمل إيران تبعات ومخاطر ما تقوم به”.