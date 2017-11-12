 شاهد.. “نيمار” ينفجر في البكاء ويقبل يد مدرب منتخب البرازيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. “نيمار” ينفجر في البكاء ويقبل يد مدرب منتخب البرازيل

شاهد.. “نيمار” ينفجر في البكاء ويقبل يد مدرب منتخب البرازيل
المناطق - الرياض

انفجر النجم البرازيلي نيمار ديسلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي،باكيا وانهمرت دموعه أثناء دفاع المدير الفني للمنتخب البرازيلي “تيتي” عنه بسبب الأخبار التي تتداولها الصحافة العالمية حول وجود بعض المشاكل مع باريس سان جيرمان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره برفقة “تيتي” عقب فوز المنتخب البرازيلي على نظيره الياباني أمس الجمعة، مؤكدا أنه لا يحب الشائعات أو يشعر بالندم بسبب الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية.

وأضاف نيمار: “لا أعاني من أي مشكلات في باريس سان جيرمان والشيء الوحيد الذي يزعجني هو الضغط من الإعلام. أنا شخص أحب الفوز وأحب إحراز الألقاب ولهذا السبب جئت إلى باريس سان جيرمان”.

وتابع “أنا سعيد جدا ولديّ دوافعي، هم يؤلفون القصص غير الصحيحة، ليس لدي أي مشكلات مع (المهاجم) إدينسون كافاني أو مع مدربي (أوناي إيمري)”.

وواصل لاعب برشلونة السابق: “جئت من أجل المساعدة والشعور بالسعادة. لم أحضر من أجل إحباط أي شخص أو التسبب في مشكلات”.

من جهته، أكد تيتي دعمه لنيمار، نافيا ما يثار من وجود علاقة متوترة مع اللاعب، مبينا أن لاعبه الموهوب حساس وطبيعته رائعة ويملك قلبا كبيرا، وهنا انهمرت دموع نيمار ليقبل يد مدربه ويترك المؤتمر.

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