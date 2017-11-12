“قحطان” يتضامنون مع “الهواجر” في حفل الشيخ شافي بن سالم.. وإبن قرمله: ‏الدولة التي تسحب جناسي شعبها وتستورد جيشها وإعلامها مافيها خير

دعا الشيخ شافي بن سالم بن شافي آل شافي أمير الفوج السادس والأربعين ونيابة عن قبائل بني هاجر كافة قبائل قحطان لحضور الحفل المقام تضامناً مع شيخ شمل قبيلة بني هاجر في قطر الشيخ شافي بن ناصر بن حمود آل شافي بعد أن سحبت الدوحة جنسيته.

ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الجمعة 28/2/1439 هـ ، في جوف بني هاجر بعد كوبري الفردانية على خط الرياض الدمام.

وبهذه المناسبة قدم الشيخ شافي بن سالم شكره وتقديرة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – على ما يجده المواطن السعودي من اهتمام ، في شتى المجالات التي من شأنها الرقي بالوطن والمواطن على حد سواء ، وما المشاريع التي أُعلن عنها مؤخراً ، كمشروع نيوم ، القدية ، مشروع ساحل البحر الأحمر ، إلا للتأكيد على النظرة المستقبلية ،للسمو والرفعة وخدمة المواطن .

وأضاف الشيخ شافي بن سالم، أنه على كافة قبائل قحطان الحضور للحفل الكبير والمقام للشيخ شافي بن ناصر بعد أن قامت الحكومة القطرية بتصرفها الأهوج وسحب جنسيته ، وهذا الحفل تعبير بسيط عن تأكيد اللحمة بين الجميع ، وهي رسالة بأننا هنا في السعودية تحت قيادة هذه البلاد المباركة شعب واحد وعلى قلب رحل واحد، يهمنا الاصطفاف مع قيادتنا ووطننا ، وليس سحب الجنسيات .

وأضاف بن شافي ، الحكومة القطرية بتصرفاتها تثبت إفلاسها ، فيما يبقى الشعب القطري الأصيل بالنسبة لنا إخوة وبيننا وبينهم روابط دم وتلاحم وروابط أسرية وثيقة .

وكان شيخ شمل قبيلة بني هاجر الشيخ شافي بن ناصر بن حمودالهاجري، قد دعا حكومة قطر إلى تحكيم العقل والعودة مجدداً للحضن الخليجي ، والابتعاد عن التصرفات التي تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج .

وجاء حديث الشيخ شافي بن حمود بعد الخطوة القمعية الجديدة لنظام تميم وتنظيم الحمدين للتنكيل بالمعارضين، حيث قررت حكومة قطر سحب الجنسية من شيخ قبيلة شمل الهواجر، الشيخ شافى، وعدد من أفراد القبيلة؛ حيث استنكر الشيخ شافي تصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها في الخليج، مؤكداً رفضه لما تقوم به الدوحة من أعمال تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج .

وفي السياق ذاته، قال الشيخ سلطان بن خليل بن قرمله، إن “الدولة التي تسحب جناسي شعبها وتستورد جيشها واعلامها وقضائها ومعلميها .. ماينرجى منها خير ونقول لابن شافي : ابشربنا”.

وأضاف بن قرمله : أن قبيلة قحطان اجتمعت لتعلن أمام الملأ ولائها لدولتها أولا وتضامنها مع الشيخ شافي بن ناصر بن حمود آل شافي بعد أن سحبت جنسيته .

وأكد أن قبائل قحطان رهن إشارة الملك سلمان ومستعدين لأي طارئ يطرأ و قال “يجب علينا اتخاذ الحيطة و الحذر لإننا في محاربة مع كل جهة”