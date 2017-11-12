 فشل تجاري كبير لنظارات سناب شات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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فشل تجاري كبير لنظارات سناب شات

فشل تجاري كبير لنظارات سناب شات
المناطق - الرياض
تعتزم شركة “سناب شات”، البدء في بيع نظاراتها ” Spectacles” في وحدة تسوق عصرية، شرق العاصمة البريطانية.

ويأتي توجه “سناب شات” الماكلة لتطبيق مشاركة الفيديو، بعدما تبين لها أنها أخطأت بصورة كبيرة في تقدير الطلب على النظارة.

واكتشفت الشركة أن آلاف النظارات لم يجر بيعها، الأمر الذي يعني خسارتها قرابة 40 مليون دولار، وفق ما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية.

وذكر إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة باعت 150 ألف نظارة فقط، وهو رقم محدود جدا.

وتبذل الشركة جهودا لتبيع النظارات المكدسة في متاجر تابعة للعلامة التجارية “جون لويس” في بريطانيا، وكانت قد طرحتها للبيع في متاجر “سلفريدج وهارودز”.

ومن المرتقب أن يفتح متجر “سناب شات” الجديد السبت، وسيكون بذلك أول منزل أوروبي للنظارات، وكانت تباع سابقا عبر الآلات.

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