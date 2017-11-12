 بولندا تثير الجدل وتدعو مواطنيها إلى التكاثر مثل الأرانب! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بولندا تثير الجدل وتدعو مواطنيها إلى التكاثر مثل الأرانب!

بولندا تثير الجدل وتدعو مواطنيها إلى التكاثر مثل الأرانب!
المناطق _ الرياض

في خطوة غير مسبوقة، نشرت وزارة الصحة البولندية مقطع فيديو على موقع يوتيوب دعت من خلاله مواطنيها إلى زيادة النسل.

واللافت هو أن ما شكّل ردة فعل سلبية بين المواطنين البولنديين كان دعوة حكومتهم إلى التمثّل بالأرانب للتكاثر.

ففي الفيديو، مدحت الحكومة نمط حياة الأرانب الصحية والهادئة بالإضافة إلى قدرة هذه الحيوانات على انجاب عدد كبير من الصغار، موجّهة رسالة في نهاية الشريط الى الشعب تقول فيها إنه يجب أن يكونوا مثل الأرانب إذا أرادوا الإنجاب.

وسرعان ما تم تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وقد أثار جدلاً واسعًا مما دفع الحكومة البولندية إلى مسحه عن موقع يوتيوب.

إشارة إلى أن هذه الخطوة أتت في ظل تراجع كبير في عدد السكان في بولندا وفي جميع دول اوروبا.

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