 ترامب : الصين ستشدد العقوبات ضد كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ترامب : الصين ستشدد العقوبات ضد كوريا الشمالية

ترامب : الصين ستشدد العقوبات ضد كوريا الشمالية
المناطق _ هانوي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ وافق على تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب برنامج بيونغ يانغ النووي.
وقال ترامب في تغريدة من هانوي قبيل مغادرته العاصمة الفيتنامية إلى الفيليبين في إطار جولته الآسيوية، إن “الرئيس الصيني شي قال إنه سيشدد العقوبات ضد كوريا الشمالية”.

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