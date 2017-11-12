ترامب : الصين ستشدد العقوبات ضد كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ وافق على تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب برنامج بيونغ يانغ النووي.

وقال ترامب في تغريدة من هانوي قبيل مغادرته العاصمة الفيتنامية إلى الفيليبين في إطار جولته الآسيوية، إن “الرئيس الصيني شي قال إنه سيشدد العقوبات ضد كوريا الشمالية”.