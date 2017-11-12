علامات على وجود مشكلة في “القلب”.. تعرف عليها

القلب هو مركز الحياة لكل أعضاء الجسم، لكن كثيراً ما نهمل ما يخبرنا به ولا ننصت لإشاراته، وتفيد التقارير الطبية أن مشاكل القلب هي السبب الأول للوفاة حول العالم، لذلك من الضروري التعرّف على رسائله واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايته.

وفيما يلي أهم الإشارات التي يرسلها القلب قبل أن تتطور المشاكل الصحية المرتبطة به:

الغثيان:

الإحساس المفاجئ بالغثيان والرغبة في القيء دون وجود سبب واضح يعني أنك بحاجة لمراجعة الطبيب.

الكتف:

الشعور بألم أو تنميل في الكتف أحد أهم علامات الأزمة القلبية شيوعاً، ولا ينبغي تجاهلها.

ضيق النفس:

عند القيام بحركة أو نشاط بدني قد يشعر الإنسان بضيق وانقطاع النفس، وهي علامة على وجود مشاكل في القلب تتطلّب الفحص الطبي.

الدوخة والتعب:

الشعور غير المبرر بالدوخة، والإحساس المستمر بالتعب والإرهاق إشارة تتطلّب الفحص.

الجوع والعطش:

فقدان الشهية، مع عدم الارتواء والشعور بالعطش علامة قوية على وجود عدم توازن كهربي بالجسم يحتاج إلى تشخيص.

تورّم مفصل القدم:

إذا ظللت واقفاً طوال اليوم أو لفترة طويلة منه قد تشعر بألم في مفصل القدم وعضلة الساق، لكن إذا كان تورّم مفصل القدم (الأنكل) غير مبرر عليك مراجعة الطبيب في أقرب فرصة.

الوزن:

اكتساب الوزن دون سبب واضح أمر يدعو للقلق، ويتطلّب مراجعة الطبيب.

الحموضة:

قد تكون الحموضة مشكلة في المعدة أو الجهاز الهضمي، وقد يكون سببها القلب. في كل الأحوال عليك مراجعة الطبيب إذا كان سبب الحموضة غير واضح.