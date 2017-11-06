الطبيعة والتراث العمراني وفق رؤية المملكة 2030 يحقق لسياحة الباحة الفوز بفيلم وثائقي:

حصد الفيلم الوثائقي عن ( سياحة الباحة 37 ) الجائزة الذهبية في مونديال القاهرة للإذاعة والتلفزيون في دورته السادسة والذي عقد في القاهرة الشهر من 6-10 نوفمبر الحالي

واوضح مديرعام هيئة السياحة والتراث الوطني لمنطقة الباحة امين عام مجلس التنمية بالمنطقة الاستاذ زاهر بن محمد الشهري ان لفرع سياحة الباحة ومجلس التنمية السياحية بإمارة المنطقة جهود متميزه مع شركة مفيد الاعلامية و المخرج للفيلم وبمتابعة وحيث كان إعداد السيناريو على ثلاث محور ( الباحة تشارك الوطن في رؤية المملكة 2030 ، و الباحة سحر الطبيعة ، و عرض عن التراث العمراني والآثار والقرى التراثية والمتاحف والحصون الغنيه بها منطقة الباحة ) واشارالاستاذ الشهري الى ان هذه المحاور حققت الفوز بالجائزة الذهبية كما ان منطقة الباحة تستحق هذا الفوز بطبيعتها وتراثها واثارها السياحية حيث تعتبر أحد المناطق السياحية الجميلة كما انها الوجهة السياحية البارزة يأتيها السياح والمصطافين من كل أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون مستمتعين بخصائصها الطبيعية الفريدة من طبيعة ساحرة ومناظر خلابة وشلالات مياه وروعة الإطلالة من على سفوح الجبال المرتفعة وقراها التراثية وروابيها الوادعة التي تتناغم مع ألوان الطبيعة الجاذبة وسط الأجواء المناخية كما تتميز تتميز بمقومات تراثية وثقافية وتاريخية

ونوه الشهري بالجهود التي يبذلها سمو أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود ودعمه لخدمه السياحة في المنطقة وفي ظل متابعة واهتمام رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان.