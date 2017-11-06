 الطبيعة والتراث العمراني وفق رؤية المملكة 2030 يحقق لسياحة الباحة الفوز بفيلم وثائقي: | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الطبيعة والتراث العمراني وفق رؤية المملكة 2030 يحقق لسياحة الباحة الفوز بفيلم وثائقي: العمل :استثناء مهنتي عامل زراعي وعامل تربية مواشٍ من مدة الانتظار في البوابة الوطنية هكذا تُردّ الروح لكليب يا شيخ تميم الصحة العالمية تجدد اعتمادها للمختبر الوطني لشلل الأطفال بالمملكة علامات على وجود مشكلة في “القلب”.. تعرف عليها أدبي جدة يقيم محاضرة ثقافة العمل الاجتماعي إقتراح لاستخراج رخصة القيادة لتكون بالساعة و بقيمة تتراوح بين 60 إلى 70 ريالاً ترامب : الصين ستشدد العقوبات ضد كوريا الشمالية بولندا تثير الجدل وتدعو مواطنيها إلى التكاثر مثل الأرانب! حصر استخدام لقب الشيخ في دعوات الزفاف على شيوخ القبائل ومشايخ الدين أمطار متفرقة على معظم مناطق المملكة فشل تجاري كبير لنظارات سناب شات

الطبيعة والتراث العمراني وفق رؤية المملكة 2030 يحقق لسياحة الباحة الفوز بفيلم وثائقي:

الطبيعة والتراث العمراني وفق رؤية المملكة 2030 يحقق لسياحة الباحة الفوز بفيلم وثائقي:
المناطق _ الباحة
حصد الفيلم الوثائقي عن ( سياحة الباحة 37 ) الجائزة الذهبية في مونديال القاهرة للإذاعة والتلفزيون في دورته السادسة والذي عقد في القاهرة الشهر من 6-10 نوفمبر الحالي
واوضح مديرعام هيئة السياحة والتراث الوطني لمنطقة الباحة امين عام مجلس التنمية بالمنطقة الاستاذ زاهر بن محمد الشهري ان لفرع سياحة الباحة ومجلس التنمية السياحية بإمارة المنطقة جهود متميزه مع شركة مفيد الاعلامية و المخرج للفيلم وبمتابعة وحيث كان إعداد السيناريو على ثلاث محور ( الباحة تشارك الوطن في رؤية المملكة 2030 ، و الباحة سحر الطبيعة ، و عرض عن التراث العمراني والآثار والقرى التراثية والمتاحف والحصون الغنيه بها منطقة الباحة ) واشارالاستاذ الشهري الى ان هذه المحاور حققت الفوز بالجائزة الذهبية كما ان منطقة الباحة تستحق هذا الفوز بطبيعتها وتراثها واثارها السياحية حيث تعتبر أحد المناطق السياحية الجميلة كما انها الوجهة السياحية البارزة يأتيها السياح والمصطافين من كل أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون مستمتعين بخصائصها الطبيعية الفريدة من طبيعة ساحرة ومناظر خلابة وشلالات مياه وروعة الإطلالة من على سفوح الجبال المرتفعة وقراها التراثية وروابيها الوادعة التي تتناغم مع ألوان الطبيعة الجاذبة وسط الأجواء المناخية كما تتميز تتميز بمقومات تراثية وثقافية وتاريخية
ونوه  الشهري بالجهود التي يبذلها سمو أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود ودعمه لخدمه السياحة في المنطقة وفي ظل متابعة واهتمام رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>