لبنان: خطاب مُباشر للحريري.. اليوم أو غداً

أفادت وسائل إعلامية لبنانية، اليوم بأن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري قد يطل اليوم أو غداً على شاشة تلفزيون “المستقبل” اللبنانية في خطاب مباشر على الهواء، وفقاً لصحيفة النهار اللبنانية .

وذكرت مصادر أن الحريري، بعد ظهوره في استقبال الملك سلمان أمس، سيطل اليوم أو غداً في حديث إعلامي من المتوقع أن يذاع الساعة 9 والنصف بالتوقيت المحلي، يعلن فيه مواقفه من حزب الله، ويؤكد أن إقامته في السعودية لدواع أمنية.

وكان الحريري أعلن في كلمة تلفزيونية استقالته بسبب رفضه للتدخل الإيراني في لبنان، وتجاوزات ميليشيا حزب الله، مشيراً إلى كشف مخطط لاغتياله.