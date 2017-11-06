 لبنان: خطاب مُباشر للحريري.. اليوم أو غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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لبنان: خطاب مُباشر للحريري.. اليوم أو غداً

لبنان: خطاب مُباشر للحريري.. اليوم أو غداً
المناطق _ الرياض
أفادت وسائل إعلامية لبنانية، اليوم بأن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري قد يطل اليوم أو غداً على شاشة تلفزيون “المستقبل” اللبنانية في خطاب مباشر على الهواء، وفقاً لصحيفة النهار اللبنانية .
وذكرت مصادر أن الحريري، بعد ظهوره في استقبال الملك سلمان أمس، سيطل اليوم أو غداً في حديث إعلامي من المتوقع أن يذاع الساعة 9 والنصف بالتوقيت المحلي، يعلن فيه مواقفه من حزب الله، ويؤكد أن إقامته في السعودية لدواع أمنية.
وكان الحريري أعلن في كلمة تلفزيونية استقالته بسبب رفضه للتدخل الإيراني في لبنان، وتجاوزات ميليشيا حزب الله، مشيراً إلى كشف مخطط لاغتياله.

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