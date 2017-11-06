 السياحة تبحث سبل تطوير محافظة العارضة مع مسؤوليها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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السياحة تبحث سبل تطوير محافظة العارضة مع مسؤوليها

السياحة تبحث سبل تطوير محافظة العارضة مع مسؤوليها
المناطق _ جازان
ناقش مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، مع محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبده ، سبل تطوير المواقع السياحية بالمحافظة، لتتحول إلى مواقع جذب لزوار المنطقة.

وعقد الاجتماع بتوجيه من أمير منطقة جازان، رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور أعضاء لجنة التنمية السياحية .

واستعرض “الكبيسي” تجربة مجلس التنمية السياحية في تهيئة وتشغيل المواقع السياحية التي نفذها المجلس بمدينة جازان، وجزيرة فرسان، والدور المطلوب من لجان التنمية السياحية بالمحافظات لتنمية السياحة وتحفيز الاستثمار السياحي.

وأكد أهمية الدور الكبير للجهات الحكومية الخدمية في دعم وتطوير القطاع السياحي، ومن أهمها أمانة المنطقة والبلديات والمجتمعات المحلية, بمتابعة مستمرة من سمو نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد .

وأعرب “الكبيسي” عن عميق شكره وتقديره لما تحظى به محافظات جازان من اهتمام ودعم ومتابعة من أمير منطقة جازان والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتنمية وتطوير القرى التراثية التي تزخر بها منطقة جازان.

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