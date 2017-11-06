 المملكة تستأنف ضخ النفط إلى البحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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المملكة تستأنف ضخ النفط إلى البحرين

المملكة تستأنف ضخ النفط إلى البحرين
المناطق -وكالات

قالت شركة نفط البحرين “بابكو” إن إمدادات النفط السعودي إلى البحرين استؤنفت تدريجيا بعد توقف وجيز جراء “هجوم إرهابي” استهدف أنبوب لنقل الخام في البحرين.

وأوضحت الشركة في بيان “يجري حاليا زيادة معدل التكرير بشكل تدريجي بالتعاون الوثيق مع شركة أرامكو  وتزامنا مع إنهاء عمليات الإصلاح في القريب العاجل.”

وكانت وزارة الطاقة السعودية قالت السبت إنه جرى تعليق ضخ النفط إلى البحرين.

وكان وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد آل خليفة قد أكد في وقت سابق أن حادث حريق أنبوب غاز النفط هو عمل “إرهابي خطير” الهدف منه الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس.

ونقلت وزارة الداخلية في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر عن الشيخ راشد آل خليفة القول خلال تفقده موقع الحريق إن الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة “تتم من خلال اتصالات وتوجيهات خارجية”.

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