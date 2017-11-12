 وجهاء العشائر العربية في لبنان يعربون عن شكرهم للمملكة لما قدمته وتقدمه للبنان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وجهاء العشائر العربية في لبنان يعربون عن شكرهم للمملكة لما قدمته وتقدمه للبنان

وجهاء العشائر العربية في لبنان يعربون عن شكرهم للمملكة لما قدمته وتقدمه للبنان
المناطق - لبنان

عبر وجهاء العشائر العربية في لبنان عن شكرهم للسعودية لما قدمته وتقدمه للبنان عبر التاريخ من دون تفرقة، من وقف للحرب الأهلية، ودعم الاقتصاد، كما شددوا على أن أمن المملكة من أمن لبنان.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قاموا بها لسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان اليوم، حيث كان في استقبالهم القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الوزير المفوض وليد بن عبدالله بخاري.

كما عبروا عن موقفهم تجاه التطورات، مطالبين الفرقاء اللبنانيين بضرورة الابتعاد عن الشائعات المغرضة التي تزيد من التوتر وتقوض الوحدة، مؤكدين الحاجة للعودة إلى الدستور واتفاق الطائف والنأي بالنفس للحفاظ على لبنان.

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