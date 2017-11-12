 “خط موت” مشكلة لا يمكن إصلاحها في آيفون X .. وأبل تلتزم الصمت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“خط موت” مشكلة لا يمكن إصلاحها في آيفون X .. وأبل تلتزم الصمت

“خط موت” مشكلة لا يمكن إصلاحها في آيفون X .. وأبل تلتزم الصمت
المناطق - وكالات

التزمت شركة أبل الصمت حيال ظهور خط أخضر في الجانب الأيمن على طول شاشة آيفون X، الذي طرحته الشركة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم مطلع نوفمبر الجاري.

وعلى الرغم من ظهور هذه المشكلة، التي أطلق عليها المستخدمون “خط الموت الأخضر”، فإن شركة أبل لم تقدم أي حل منذ أن بدأ أكثر من مستخدم الحديث عنها قبل يومين على الأقل.

ونشر عدد من مستخدمي الجهاز الجديد صور هواتفهم التي ظهر على شاشتها الخط الأخضر، في وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إنه لم يختف حتى مع إعادة تشغيل أجهزتهم أكثر من مرة.

ولم يكتف المستخدمون بذلك، بل عجت صفحة الدعم الفني لشركة أبل بعشرات الشكاوى التي تحدثت عن المشكلة ذاتها، إلا أنهم أعربوا عن خيبة أملهم من عدم تلقيهم أي إجابات حتى الآن.

وقال أحد مستخدمي آيفون X، الذي يعاني من هذه المشكلة، إنه استبدل هاتفه مجانا في أحد متاجر أبل، الأمر الذي جعل البعض يعتبر أن “خط الموت الأخضر” مشكلة لا يمكن إصلاحها.

وتأتي هذه المشكلة بينما اشتكى بعض مستخدمي آيفون X من أنهم يواجهون مشكلة مع الجهاز تتعلق بعدم استجابته بكفاءة عالية في الظروف الجوية الباردة، وقالت أبل إنها تعمل على إصلاح هذه المشكلة.

وذكرت مواقع مختصة في التقنية أن مشكلة “خط الموت الأخضر” ظهرت أيضا في هاتف “بيكسل إكس إل 2” الذي تنتجه شركة غوغل، إذ يعتقد أن المشكلة برمجية وليست تقنية.

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