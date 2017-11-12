 أمير تبوك يكرم عدد من رجال الأمن الذين قاموا بعمل بطولي أثناء تأدية عملهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يكرم عدد من رجال الأمن الذين قاموا بعمل بطولي أثناء تأدية عملهم

أمير تبوك يكرم عدد من رجال الأمن الذين قاموا بعمل بطولي أثناء تأدية عملهم
المناطق - تبوك :

أثنى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك على ما قام به الرقيب سامي محمد الشامان والعريف عمر نزال العطوي من منسوبي الدوريات الامنية بالمنطقة من عمل بطولي في انقاذ أبناء من والدهم الذي كان في حالة غير طبيعية في محاولة القاءهم من الدور الثاني وتعريضهم للخطر بحرق الشقة التي يسكنونها واقتحام الشقة والقاء القبض علية واخلاء الاطفال .

وشكرهم سمو امير المنطقة خلال تكريمهم لهم صباح اليوم في مكتبه بالإمارة على عملهم البطولي وانقاذ حياة الاطفال وقال سموه ان ما قمتم به ليس بمستغرب عليكم فآبائكم واجدادكم هم من قاموا وسطروا هذه الاعمال البطولية . وهذا عمل بطولي وتشكرون علية وهذا ديدن بالمملكة العربية السعودية فانتم ابناء الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – حضر الاستقبال وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد التميمي وقائد الدوريات الامنية العقيد عيد العطوي.

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