انطلقت اليوم بحضور 1200 شركة.. اتفاقيات ثنائية في معرض دبي الدولي 2017 لتطوير قطاع صناعة الطيران السعودي

تعزز شركة المعدات المكملة للطائرات (AACC) مجال صيانة وإصلاح الطائرات وتوطيد دور قطاع صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية وذلك بمشاركتها في معرض دبي للطيران في دورته الخامسة عشرة، والذي تنطلق فعالياته اليوم الأحد ويستمر خمسة أيام على مطار آل مكتوم الدولي في دبي .

أوضح ذلك الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور منصور العيد مشيرا إلى أهمية المشاركة على اعتبار ان الشركة تعد إحدى أهم شركات برنامج التوازن الاقتصادي التي تعمل في مجال الطائرات. حيث ان متطلبات المرحلة القادمة نحو تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 تتطلب عقد العديد من الاتفاقيات التجارية والتعاونية مع العديد من الشركات العالمية لمشاريع هامة في مجال صناعة الطيران منها : مشروع فحص وإصلاح الانظمة الهايدروليكية لطائرات التايفون، وبناء منصات تصنيع طائرات الهوك، وصيانة وإصلاح بعض قطع C-130 وغيرها من المشاريع.

وأضاف “العيد” أن الشركة تستهدف تأهيل الكوادر السعودية لنقل وتوطين التقنية صناعة الطائرات داخل المملكة وذلك لخلق قاعدة اقتصادية وصناعية واسعة بالنظر الى ما تتطلبه المرحلة المقبلة ،مشيرا إلى ان الشركة بدأت تدريب وتأهيل أول فريق سعودي على تشغيل جهاز فحص وإصلاح الانظمة الهايدروليكية لطائرات التايفون (تست فوكس رقم M3500) والذي يعمل على فحص واختبار جميع القطع الهيدروليكية لطائرات التايفون بالإضافة لأنظمة الهبوط وأنظمة المكابح لتصبح بذلك الشركة الأولى والوحيدة التي تمتلك جهاز يعتبر الأحدث والأكثر تطوراً مضافاً إليه بعض المميزات التي ستمكن الشركة من العمل على تقنيات جديدة. وكشف ان الجهاز يأتي ضمن أربعة أجهزة على مستوى العالم تمتلكها القوات الجوية السعودية والبريطانية والالمانية والايطالية .

وأكد “العيد” سعي الشركة جذب عملاء جدد وفتح فرص جديدة للشركة والتواصل مع الشركاء والحصول على المزيد من المشاريع للمساهمة في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين وتوطين القدرات عالية التقنية للمساهمة في تعزيز دور المملكة الإقليمي والعالمي في مجال صناعة الطائرات.

الجدير بالذكر ، أن معرض دبي للطيران 2017 يعتبر المعرض الأكبر في تاريخه إذ يشهد مشاركة 1200 شركة ومؤسسة وأكثر من 160 طائرة معروضة ، منها نحو 100 شركة تشارك للمرة الأولى، بنمو نسبته 8.8% مقارنة بالدورة الماضية، و 30% من الشركات المشاركة أوروبية ، بينما تمثل دول الشرق الأوسط 40% ، فيما تبلغ نسبة الشركات العارضة من الأميركتين نحو 10% من العدد الإجمالي ومعظمها من الولايات المتحدة وكندا ، إضافة إلى شركات من دول ومناطق أخرى. كما يشهد المعرض منتدى يمتدّ ليومين وعدة معارض متخصّصة وجلسات مؤتمرات، ومساحات عرض، وخبراء في المجال من مختلف أنحاء العالم.