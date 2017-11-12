 “البيئة ” تحظر استيراد الطيور الحية من إسبانيا بسبب مرض حمى غرب النيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“البيئة ” تحظر استيراد الطيور الحية من إسبانيا بسبب مرض حمى غرب النيل

“البيئة ” تحظر استيراد الطيور الحية من إسبانيا بسبب مرض حمى غرب النيل
واس - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فرض حظر مؤقت على استيراد الطيور الحية من إسبانيا بسبب مرض حمى غرب النيل.
وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي ،أن الحظر جاء ذلك بناء على النشرة التحذيرة الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بالمرض إسبانيا

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