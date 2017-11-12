“البيئة ” تحظر استيراد الطيور الحية من إسبانيا بسبب مرض حمى غرب النيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فرض حظر مؤقت على استيراد الطيور الحية من إسبانيا بسبب مرض حمى غرب النيل.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي ،أن الحظر جاء ذلك بناء على النشرة التحذيرة الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بالمرض إسبانيا