 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة
المناطق - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم, قائد حرس الحدود اللواء الركن محمد علي الزهراني , بمناسبة تعيينه قائداً لحرس الحدود بالمنطقة .
وأشاد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما يقوم به رجال حرس الحدود من أعمال بطولية للذود عن حياض الوطن وحماية مقدساته، والدفاع عن حدوده، منوهاً بما يتسم به رجال حرس الحدود من صفات وسمات تترجمها الإنجازات التي يسجلونها خدمة للدين والوطن، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وحرصهما الدائم واهتمامهما بكل ما يهم قطاع حرس الحدود بالمملكة .
من جهته قدم اللواء الركن الزهراني، شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، على حفاوة الاستقبال والتوجيهات السديدة التي أسداها سموه في ثنايا اللقاء .

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