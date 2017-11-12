 منع استخدام لقب “الشيخ” في دعوات الزفاف إلا في حالتين ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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منع استخدام لقب “الشيخ” في دعوات الزفاف إلا في حالتين !

منع استخدام لقب “الشيخ” في دعوات الزفاف إلا في حالتين !
المناطق - متابعات

قالت صحيفة محلية أن وزارة الثقافة والإعلام وجهت المطابع بعدم تدوين لقب «الشيخ» في بطاقات دعوات الزواج، ما لم يكن الداعي من شيوخ القبائل المعتمدين من وزارة الداخلية، أو من مشايخ الدين.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” شددت على المطابع بعدم تدوين اللقب في بطاقات الدعوات ما لم يثبت صاحب الدعوة ذلك، بوثيقة رسمية، أو إحضار موافقة من إدارة المطبوعات بالوزارة.
وكانت الوزارة وجهت في السابق تعميماً لوسائل الإعلام بمنع إطلاق لقب «الشيخ» على من لا يستحقه، في الأخبار، أو الإعلانات. وأكد المتحدث باسم الوزارة هاني الغفيلي أن تدوين هذا اللقب في بطاقات الأفراح مخالف للأوامر والتعليمات.

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