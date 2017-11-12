أمير عسير يعزي أسرة آل أبونقطة المتحمي في محافظ محايل محمد بن سعود المتحمي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم العزاء والمواساة لأسرة محافظ محافظة محايل محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي ، – رحمه الله – ، الذي توفي إثر اصطدام مروحية مرافقاً لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – , خلال تفقده عدد من المشروعات بالمنطقة .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء بحي السامر بمدينة أبها شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة الشيخ تركي بن عبدالوهاب أبو نقطة المتحمي، وعضو مجلس الشورى عبدالعزيز بن سعود أبو نقطة المتحمي , وأبناء الفقيد الملازم أول سعود وفيصل وسلمان وعبدالعزيز وسلطلن وعدد من أشقاء وأسرة الفقيد وأعيان القبيلة.

ودعا سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد بواسع رحمته , ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جهتها ثمنت أسرة المتحمي لسمو أمير منطقة عسير هذه المشاعر والمواساة التي كان لها دور كبير في تخفيف الألم والحزن في مصابهم ، مؤكدين أن هذا ليس بغريبٍ على سموه ، مثمنين وقوف القيادة في هذه البلاد مع مواطنيها في كل أمورهم .