 أكثر من 1760 رخصة بناء و 35 برج صرحت بها بلدية الخبر خلال عام 1438هـ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أكثر من 1760 رخصة بناء و 35 برج صرحت بها بلدية الخبر خلال عام 1438هـ

أكثر من 1760 رخصة بناء و 35 برج صرحت بها بلدية الخبر خلال عام 1438هـ
المناطق - الخبر

أصدرت بلدية محافظة الخبر أكثر من 1760 رخصة بناء، لمباني سكنية وتجارية، وذلك خلال العام الماضي 1438هـ،
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن إدارة رخص البناء أصدرت خلال العام الماضي 1438هـ , 1760 رخصة بناء , كما تم اطلاق اصدار الرخص الالكترونية منتصف شهر رمضان, وبلغ عدد الرخص الالكترونية الصادرة 130 رخصة عن طريق بوابة بلدي .
كما تم التصريح لأكثر من 35 برج ما بين أبراج سكنية وتجارية وفندقية وإدارية, إضافة الى التصريح لإنشاء 6 مجمعات تجارية ” ستريب مول ” والتي شهدت انتشارا واسعا خلال العامين الماضيين في الخبر, مؤكداً أن البلدية تراعي عند التصريح لتلك المشاريع كافة مسائل الحركة المرورية وضمان الانسيابية التامة في حركة السير بحيث يتم توفير مداخل ومخارج كافية ومريحة.
وعزا رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي ارتفاع اعداد الرخص لما تشهده مدينة الخبر من طفرة عمرانية وتجارية وسياحية منذ عدة سنوات, حيث تكاثرت رافعات البناء في سماء المدينة نتيجة المشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها.
وأشاد الزايدي بالجهد المبذول من قبل إدارة رخص البناء لتسهيل الإجراءات الإدارية للمستفيدين لإصدار الرخص وسرعة انجازها بدقة وجودة عالية , مؤكدا حرص بلدية الخبر على تشجيع المشاريع العملاقة التي تضيف للخبر مكانة اقتصادية وسياحية مميزة .

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