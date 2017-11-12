مدير فرع ” المالية ” بالمنطقة الشرقية يزور جمعية إيفاء

استقبل الاستاذ سعد بن عبد الله المقبل مدير عام جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية ( إيفاء) سعادة الاستاذ ابراهيم الرشودي مدير فرع وزارة المالية بالشرقية والوفد المرافق لسعادته صباح الخميس الماضي لزيارة الجمعية ووحداتها التأهيلية للاطلاع على اهم الخدمات التي تقدمها الجمعية لرعاية ذوي الإعاقة من ابناء المنطقة الشرقية وغيرها والتي بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 30 ألف مستفيد ، وخلال الجولة اطلع الزائرون على ما تقدمه الجمعية من برامج تاهيلية وطبية وتربوية لرعاية المستفيدين من خدماتها من طلاب الرعاية النهارية والتأهيل المهني الذين تشملهم الجمعية بخدماتها في اطار برنامج التأهيل الشامل بجانب الحالات الخارجية التي تتلقى الخدمة في مجالات العلاج الطبيعي والوظيفي والاطراف والجبائر بالجمعية .

ومن بين الوحدات التي شملتها الزيارة ( مركز الاطراف الاصطناعية والجبائر) بالجمعية حيث اطلع الزائرون على ما يقدمه المركز من خدمات لذوي الإعاقات الحركية المحتاجين لأطراف اصطناعية وجبائر ووسائل اجلاس ومقومات الظهر وغيرها بجميع اشكالها كما يقدم المركز خدماته لمرضى السكري من خلال قسم الاحذية الطبية الذي يصنع احذية طبية لهذا الغرض وغيره من امراض تشوهات القدم وجدير بالذكر ان المركز قدم مايربو على 15 الف جهاز تعويضي ما بين طرف اصطناعي وجبائر ووسائل اجلاس ومقومات ظهر وغيرها .

وفي ختام الجولة اعرب الرشودي عن شكره وتقديره لما تقدمه الجمعية من خدمات مثمنا تلك الجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها الجمعية من أجل تحقيق رسالة انسانية هادفه لخدمة ذوي الإعاقة من أبناء المنطقة الشرقية وغيرها وتحرص عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين ( يحفظهما الله) من اجل خدمة ورعاية ذوي الاعاقة الذين شملت خدماتهم كافة ربوع المملكة وما نراه اليوم في جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية ( إيفاء) خير دليل على تلك المساهمات الجبارة التي تهدف الى الارتقاء بهذه الخدمات التي تناظر مثيلاتها في ارقى البلدان العالمية فلقد كان لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز امير المنطقة الشرقية رئيس الجمعية وصاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب امير المنطقة الشرقية نائب رئيس الجمعية ( حفظهما الله) الأثر الكبير في تحقيق انطلاقة الجمعية ورسالتها التأهيلية ولقد تجاوب مع دعوة سموهما رجال الاعمال من ابناء المنطقة الشرقية لدعم الجمعية منذ انشائها وحتى اليوم يتواصل عطاؤهم دعماً لدفع مسيرة الجمعية واهدافها.