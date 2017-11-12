أمير عسير يعزي أسرة آل حميّد بأبها

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم العزاء والمواساة لأسرة مدير إدارة المراسم بإمارة منطقة عسير خالد بن محمد بن حميد رحمه الله – ، الذي توفي إثر اصطدام مروحية مرافقاً لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – ’ خلال تفقده عدد من المشروعات بمحافظات المنطقة .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء بحي الضباب بمدينة أبها شيخ شمل قبائل بني مالك عسير الشيخ أحمد بن علي بن معدي ، ووالد الفقيد الأديب محمد بن حميد وأشقاء الفقيد الدكتور عبدالله بن حميد ، والدكتور سليمان بن حميد ، وعدد من أشقاء وذوو الفقيد.

وسأل سمو أمير منطقة عسير الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جهته أعربت أسرة بن حميد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على تعازيه ومواساته ومشاعره داعيين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته .