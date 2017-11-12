تعليم جازان يعلن عن توفر 40 وظيفة شاغرة على بند المستخدمين للرجال والنساء

أعلنت الإدارة العام للتعليم بمنطقة جازان عن توفر 40 وظيفة شاغرة على بند المستخدمين للرجال والنساء في جميع مكاتب التعليم والأقسام النسائية التابعة للإدارة وفق الاحتياج، وسيتم شغلها عن طريق المسجلين في قوائم برنامج وزارة الخدمة المدنية “ساعد”.

وأوضحت أنها بدأت في استقبال التقديم للراغبين لشغل الوظائف إلكترونيا بدءًا من اليوم الأحد ٢٣/٢/١٤٣٩ ولمدة 5 أيام عبر البوابة الإلكترونية بموقع الإدارة على الرابط (http://sja.jazanedu.gov.sa/ApplicantInfo3.aspx) وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم/ ة سعودي الجنسية وأن يقل العمر عن 20 عاماً فأكثر لوظيفة حارس، عامل، مراسل مكتبي، وعمر 18 عاماً وأكثر لوظيفة سائق.

– أن يكون المتقدم/ة حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن 3 سنوات على الأقل.

– أن يكون المتقدم/ة غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية مالم يكن قد مضى على صدور الفصل 3 سنوات على الأقل، بالإضافة إلى أن يجتاز المتقدم/ة الكشف الطبي واللياقة الصحية.

– عدم وجود راتب تقاعدي للمتقدم/ة من مصلحة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية مع إثبات مقر السكن في مقر الوظيفة وإجادة القراءة والكتابة.

– اجتياز المتقدم/ة المقابلة الشخصية بعد المفاضلة التي تجري لهم من قبل اللجنة التي سيحدد موعدها بعد انتهاء فترة الإعلان.

– سيتم إلغاء طلب التقديم في حالة عدم ثبوت صحة البيانات.

ونوه تعليم جازان بأنه لا داعي لمراجعة الإدارة، وأنه سيتم إبلاغ المقبولين برسائل نصية أو عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.