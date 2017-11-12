 الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير الأردني لدى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير الأردني لدى المملكة

الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير الأردني لدى المملكة
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم ” الأحد ” سعادة السفير الأردني لدى المملكة الأستاذ علي الكايد.

وبحث سموه مع السفير الأردني الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، منوهاً سموه بمتانة العلاقات والتعاون ، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ، ويعود بالنفع على الأمتين العربية والإسلامية، مشيراً سموه  يحفظه الله إلى عمق روابط الصداقة الكبيرة التي تجمع شعب المملكة مع الشعب الأردني والاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين .

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