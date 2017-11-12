مدير تعليم جازان: الرفع بـ 25 أرضا إلى شركة تطوير

شدد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي في كلمته التي القاها خلال رعايته لاستضافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لقاء المستثمرين والمستثمرات بقطاع التعليم العام مع مشرفي العموم بوكالة التعليم الأهلي على أهمية جودة المباني المدرسية وأنه مطلب رئيس وهو ما نص عليه التعميم الوزاري بأهمية مراعاة المبنى للاحتياجات التعليمية والتربوية، مبينا إلى أن وزارة التعليم أمهلت ملاك المدارس الأهلية فرصة لتوفير مباني دراسية مناسبة.

وكشف خلال كلمته التي القاها إلى أن كل من إدارة تعليم جازان وصبيا رفعتا بـ 25 أرضا إلى شركة تطوير تمهيدا لإعدادها وتسليمها للمستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في التعليم الأهلي.

مؤكدا أنه يجب أن نغير مفهوم ورؤية البعض الخاطئة إلى أن المدارس الأهلية تتساهل مع الطلاب والطالبات في حضورهم للمدارس وغيابهم إضافة إلى نتائجهم خلال دراستهم بالمدارس الأهلية، موضحا إلى تعليم جازان يدرك استشعار ملاك المدارس الأهلية والقائمين عليها ودورهم المهم في تطوير العملية التعليمية، وحرصهم على جودة المخرجات التعليمية والسلوكية لأبنائهم الطلاب، لا سيما بأنهم شركاء في إنجاح العملية التعليمية والسلوكية، وأن لولي الأمر والمدرسة الأهلية دور مهم ومشترك في الحرص على التحصيل الجيد لأبنائنا الطلاب.

مشيرا إلى أهمية مؤشرات الأداء وجودة المخرجات التعليمية وهو الهدف الأساسي إلى طريقنا للتميز وهو ما تحرص عليه وزارة التعليم على تحقيقه، وأن تعليم جازان يسعد بدعم المستثمرين والمستثمرات في التعليم الأهلي ومرحبا بكافة أوجه التعاون للنهوض بمستوى التعليم الأهلي وهو ما تتوجه له وزارة التعليم لتحقيق رؤية 2030.

من جانبه أكد مشرف عموم التعليم الأهلي بوزارة التعليم الأستاذ بندر السعيد على أهمية التعليم الأهلي وما يقدمه من أنشطة وبرامج تعليميه للطلاب والطالبات في المدارس الأهلية، وما حققته عدد من المدارس في مشاركاتها المميزة على مستوى المملكة.

كما دشن مدير عام التعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى الحكمي خلال اللقاء موقع مكتب التعليم الأهلي بتعليم جازان والذي يقدم خدماته للمستثمرين والمستثمرات وفق إطار إلكتروني ومعد مسبقا وفي إجراءات مبسطة وسريعة.

شهد اللقاء شرح لطريقة تجديد التراخيص إلكترونيا، وشرح برنامج تدرج الذي يقدم خدماته للمدارس الأهلية والمستثمرين والمستثمرات في التعليم العام.