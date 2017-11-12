منتدى الصناعات التحويلية الخامس ينطلق بينبع الصناعية مارس 2018م

تنظم الهيئة الملكية للجبيل وينبع منتدى الصناعات التحويلية الخامس بمدينة ينبع الصناعية، والذي ينطلق في شهر مارس القادم، بمشاركة وحضور شخصيات اقتصادية وصناعية بارزة من داخل المملكة وخارجها، ويركز المنتدى الذي تستمر فعالياته على مدى يومين على آليات وسبل جذب استثمارات استراتيجية جديدة في مجال الصناعات التحويلية، ويهدف إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل والتنمية المستدامة، فيما من المقرر أن تشارك في أعماله كبرى الشركات العالمية، والعديد من الشخصيات البارزة في مجال الصناعات التحويلية.

وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، أن المنتدى من المقرر أن يناقش نماذج من التكامل والترابط الصناعي بين كل من الصناعات الأساسية والصناعات التحويلية، وتسليط الضوء على أهمية الصناعات التحويلية البتروكيماوية والكيميائية والتعدينية وما تحتويه من فرص استثمارية واعدة وفرص عمل للقوى البشرية الوطنية، لافتاً أن المنتدى يعد مكان لالتقاء المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في قطاعات البتروكيماويات والمعادن التحويلية في المملكة.

وأكد سعادته، أن الهيئة الملكية ستستعرض خلال المنتدى تجربتها العملية في دعم الصناعات التحويلية وكذلك الخطط الاستراتيجية التي وضعتها لتطوير هذا القطاع على مختلف الأصعدة اعتمادا على الجدوى الاستثمارية والمزايا المتاحة ، انطلاقا من مبادرات التحول الوطني 2020 كما سيتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الصناعات التحويلية في المدن الصناعية التابعة لها.

وأشار الدكتور علاء نصيف، إلى إقامة معرض مصاحب على هامش المنتدى، تشارك فيه كبرى الشركات الصناعية وعارضين محليين وعالميين يعرضون تجاربهم في مجال الصناعات التحويلية، وتبادل الآراء والخبرات والتعاون بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بتطوير التوجه للصناعات التحويلية وفرص الاستثمار التي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز وتنوع الاقتصاد الوطني، وإبراز دور المملكة في دعم الصناعات التحويلية، والفرص والتحديات التي تواجه الصناعات البتروكيماوية والتعدينية في المملكة، ومناقشة كيفية مواجهة التحديات التي تواجه تطويرها.