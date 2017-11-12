 الأخضر الأولمبي يتوج ببطولة الصين الدولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأخضر الأولمبي يتوج ببطولة الصين الدولية

الأخضر الأولمبي يتوج ببطولة الصين الدولية
المناطق - الرياض

توج المنتخب السعودي الأولمبي يوم الأحد بلقب الدورة الدولية الودية التي أقيمت في الصين في الفترة بين 8 وحتى 11 نوفمبر، بعد أن تعادل سلبا مع منتخب كوريا الشمالية.

ووصل المنتخب الأولمبي إلى النقطة السابعة عقب تعادله اليوم، وفوزه في الجولتين الأولى والثانية من الدورة على منتخبي الصين و المكسيك بنتيجة 2 – صفر لكل مباراة.

وشارك المنتخب الأولمبي في الدورة الدولية الودية بالصين ضمن برامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاما عام 2018، والتي ستقام في الصين خلال شهر يناير من العام الميلادي المقبل، حيث وضعت قرعة البطولة المنتخب الأولمبي في المجموة الثالثة إلى جوار منتخبات العراق، والأردن، وماليزيا.

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