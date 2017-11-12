الأخضر الأولمبي يتوج ببطولة الصين الدولية

توج المنتخب السعودي الأولمبي يوم الأحد بلقب الدورة الدولية الودية التي أقيمت في الصين في الفترة بين 8 وحتى 11 نوفمبر، بعد أن تعادل سلبا مع منتخب كوريا الشمالية.

ووصل المنتخب الأولمبي إلى النقطة السابعة عقب تعادله اليوم، وفوزه في الجولتين الأولى والثانية من الدورة على منتخبي الصين و المكسيك بنتيجة 2 – صفر لكل مباراة.

وشارك المنتخب الأولمبي في الدورة الدولية الودية بالصين ضمن برامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاما عام 2018، والتي ستقام في الصين خلال شهر يناير من العام الميلادي المقبل، حيث وضعت قرعة البطولة المنتخب الأولمبي في المجموة الثالثة إلى جوار منتخبات العراق، والأردن، وماليزيا.