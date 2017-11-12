أمير عسير ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الطيار الشهراني

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم تعازي ومواساة القيادة الرشيدة , إلى أسرة الشهيد ملازم أول طيار محمد بن صالح الشهراني الذي استشهد إثر سقوط المروحية التي كانت تقل سمو نائب أمير منطقة عسير- رحمه الله- , وعدد من المسؤولين بالمنطقة الأسبوع الماضي .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء بمدينة خميس مشيط محافظ محافظة خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ، ووالد الفقيد صالح بن سفر الشهراني , وشقيق الفقيد سعيد بن صالح الشهراني , وعدد من أسرة وذوي الفقيد .

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد أن الفقيد استشهد وهو في خدمة دينه ووطنه , سائلاً الله تعالى أن يتقبله برحمته وعفوه ويسكنه فسيح جناته.

من جهتها عبرت أسرة الشهيد الشهراني عن شكرها وامتنانها للقيادة الحكيمة على مواساتهم وتعازيهم, التي كانت لها بالغ الأثر في نفوسهم, داعين الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل ومكروه وأن يديم عليها أمنها واستقرارها .