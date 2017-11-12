 أمير عسير يعزي أسرة الشهيد الحدادي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير عسير يعزي أسرة الشهيد الحدادي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يتفقد أمانة المنطقة الشرقية أمير عسير ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الطيار الشهراني الأخضر الأولمبي يتوج ببطولة الصين الدولية وزراء الخارجية العرب يبحثون يوم الأحد القادم تدخلات إيران في اجتماع استثنائي شرطة المدينة تضبط جانيين هشما 54 مركبة وسرقاها العثور على مقابر جماعية جديدة في العراق دراسة: اكل الحوامل للأسماك تمنح الأطفال قدرات أفضل منتدى الصناعات التحويلية الخامس ينطلق بينبع الصناعية مارس 2018م مدير تعليم جازان: الرفع بـ 25 أرضا إلى شركة تطوير الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير الأردني لدى المملكة تعليم جازان يعلن عن توفر 40 وظيفة شاغرة على بند المستخدمين للرجال والنساء

أمير عسير يعزي أسرة الشهيد الحدادي

أمير عسير يعزي أسرة الشهيد الحدادي
المناطق - عسير
قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم بزيارة عزاء ومواساة لأسرة الشهيد وكيل الرقيب عبدالله الحدادي ,الذي استشهد إثر سقوط  المروحية التي كانت تقل سمو نائب أمير منطقة عسير- رحمه الله – ,  وعدد من المسؤولين بالمنطقة الأسبوع الماضي .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء بخميس مشيط محافظ محافظة خميس مشيط  خالد بن عبدالعزيز بن مشيط  ووالد وأشقاء الفقيد .

وقدم  سمو أمير منطقة عسير تعازيه ومواساته داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يتقبله مع الشهداء والأبرار.

من جهتها قدمت أسرة الشهيد الحدادي شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة عسير على زيارته وتقديمه واجب العزاء، مشيرين إلى أن هذه الزيارة غير مستغربة على سموه الكريم .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>