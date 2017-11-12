أمير عسير يعزي أسرة الشهيد الحدادي

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم بزيارة عزاء ومواساة لأسرة الشهيد وكيل الرقيب عبدالله الحدادي ,الذي استشهد إثر سقوط المروحية التي كانت تقل سمو نائب أمير منطقة عسير- رحمه الله – , وعدد من المسؤولين بالمنطقة الأسبوع الماضي .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء بخميس مشيط محافظ محافظة خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ووالد وأشقاء الفقيد .

وقدم سمو أمير منطقة عسير تعازيه ومواساته داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يتقبله مع الشهداء والأبرار.

من جهتها قدمت أسرة الشهيد الحدادي شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة عسير على زيارته وتقديمه واجب العزاء، مشيرين إلى أن هذه الزيارة غير مستغربة على سموه الكريم .