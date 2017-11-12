عبر برنامج تدريبي بالرياض.. “نبراس” يعدّ 65 متدربة لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس وبالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم بمقر أمانة اللجنة البرنامج التدريبي بعنوان (إعداد المدربين للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية) والذي يستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة أكثر من 65 متدربة من مختلف القطاعات الشريكة.

وأوضحت مديرة إدارة البرامج النسائية الأستاذة هناء بنت عبدالله الفريح أن الهدف من إقامة هذا البرنامج هو إعداد مدربات متخصصات في مجال التدريب والتثقيف والوقاية من المخدرات ولمدة 5 أيام بواقع 25 ساعة تدريبية بجميع الحقائب، ومنها الحقيبة التخصصية للأطفال حقيبة (الطفولة والقيم).

وأكدت الفريح أن هذا البرنامج يأتي ضمن الخطة التنفيذية للعام 1439 والتي تحظى بمتابعة واهتمام أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس عبدالإله بن محمد الشريف بكافة المناطق والمحافظات وتحقق تفعيل الشراكة مع القطاعات ذات العلاقة بمجال التدريب والتثقيف.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من البرنامج عرضين: مرئي عن جهود الدولة في مكافحة المخدرات، والآخر تعريفي بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات.

بعد ذلك قدمت المشرفة التربوية بإدارة تعليم منطقة الرياض سحر عبدالرحمن عطية نبذة عن مهارات التدريب والاتصال الفعال أكدت من خلاله أن تلبية الاحتياجات لدى المتدرب من أساسيات التدريب والتأثير المتبعة وأسلوب مخاطبة الملتقي بالمهارة اللازمة والمعلومات الشيقة.

إلى هذا سيشهد هذا البرنامج يوم غد ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، تشارك بهذه الورقة مديرة وحدة التطوير والتدريب بالقسم النسائي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات نوال منصور الزامل.

وفيما سيخصص اليوم الثالث من البرنامج عن الطفولة والقيم، وستشارك المحاضرة بكلية التربية جامعة الملك سعود الأستاذة غادة أحمد عمير، فيما ستقدم في اليوم الرابع رئيسة لجنة المتطوعين بمجلس التعاون الخليجي شعاع ناصر العامر برنامج مهارات الإتيكيت الوظيفي.