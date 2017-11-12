 سفارة المملكة بمصر تفعل بصمة الإصبع وصورة الوجه لتأشيرات الحج والعمرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سفارة المملكة بمصر تفعل بصمة الإصبع وصورة الوجه لتأشيرات الحج والعمرة عبر برنامج تدريبي بالرياض.. “نبراس” يعدّ 65 متدربة لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية أمير عسير يعزي أسرة الشهيد الحدادي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يتفقد أمانة المنطقة الشرقية أمير عسير ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الطيار الشهراني الأخضر الأولمبي يتوج ببطولة الصين الدولية وزراء الخارجية العرب يبحثون يوم الأحد القادم تدخلات إيران في اجتماع استثنائي شرطة المدينة تضبط جانيين هشما 54 مركبة وسرقاها العثور على مقابر جماعية جديدة في العراق دراسة: اكل الحوامل للأسماك تمنح الأطفال قدرات أفضل منتدى الصناعات التحويلية الخامس ينطلق بينبع الصناعية مارس 2018م مدير تعليم جازان: الرفع بـ 25 أرضا إلى شركة تطوير

سفارة المملكة بمصر تفعل بصمة الإصبع وصورة الوجه لتأشيرات الحج والعمرة

سفارة المملكة بمصر تفعل بصمة الإصبع وصورة الوجه لتأشيرات الحج والعمرة
المناطق - واس

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية عن بدء تطبيق منظومة تسجيل الخصائص الحيوية (بصمة الإصبع وصورة الوجه) على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج والعمرة ابتداءً من 19 نوفمبر الجاري.
وأوضحت السفارة في بيان صحفي اليوم، أنه يجب على طالب التأشيرة التوجه لمراكز خدمات التأشيرات، والخصائص الحيوية التابعة لشركة “تسهيل/ VFS” لسداد الرسوم المقدرة بنحو 4.5 دولار (بما يعادله من العملة المحلية)، بحيث تكون البصمة مرتبطة برقم جواز السفر فقط، وذلك لإعطاء الراغبين بالحصول على التأشيرة متسع من الوقت لتسجيل البصمة الحيوية.
وبينت أنه من المقرر أن يتم إعفاء كل من هم دون سن الثانية عشرة ومن يتجاوزون السبعين عاماً وحَمَلة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من شرط تسجيل بصمة الإصبع وصورة الوجه.
ودعت السفارة الراغبين في الحصول على مزيد على المعلومات زيارة المواقع الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية: www.mofa.gov.sa وموقع السفارة السعودية في القاهرة: www.embassies.mofa.gov.sa/sites/egypt وموقع الشركة المشغلة للمراكز: www.vfstasheel.com .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>