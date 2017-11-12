 نائب الرئيس اليمني: التحالف العربي قام بجهد جبار لضرب المد الإيراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني: التحالف العربي قام بجهد جبار لضرب المد الإيراني

نائب الرئيس اليمني: التحالف العربي قام بجهد جبار لضرب المد الإيراني
المناطق - واس

أوضح نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح أن الحكومة الشرعية وبمساندة قوات التحالف تخوض حرباً دفاعية لاستعادة الحق المسلوب ممثلاً في شرعية اليمنيين ودولتهم التي نهبتها الميليشيا الحوثية، مؤكداً قدرة اليمنيين إلى جانب إخوانهم من قوات التحالف العربي على اقتلاع جذور العصابة الإنقلابية ووضع حد لجرائمها.
وأشاد الفريق محسن وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بجهود قوات التحالف في مأرب وما قدموه من دعم وإسناد وتنسيق مع قوات الجيش اليمني، مثمناً في الوقت نفسه دور دول التحالف الداعمة للشرعية وما قدموه من دعم عسكري واقتصادي وإغاثي ودعم سياسي لليمن.
وأشار نائب الرئيس اليمني، إلى أن قوات التحالف العربي قامت بجهد جبار لضرب المد الإيراني في اليمن، مبيناً أن المد الإيراني سلب اليمنيين حريتهم ومزق نسيجهم الاجتماعي بالدعوات الطائفية والمناطقية التي تبنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع.
ولفت الفريق محسن الإنتباه إلى أن عصابة الانقلابيين الضالة ذات المنبع والمنشأ والتصدير الإيراني سعت وتسعى لتدمير اليمن وإذاقة اليمنيين الويلات وإقلاق السكينة العامة وتهديد الأمن المحلي والإقليمي والدولي.

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