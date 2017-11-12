اشترطت تقديم شيك مصدق بمبلغ “100.000” ريال لدخول المزايدة.. أمانة جدة تكمل استعداداتها لإطلاق المزاد العلني لمخطط السعيد غدا

أكملت أمانة محافظة جدة استعداداتها لإطلاق المزاد العلني لمخطط “السعيد” بمحافظة جدة غدا “الإثنين” والذي يتربع على مساحة 4 ملايين متر مربع ويستمر على مدى يومين ويشمل 113 قطعة تحت إشراف طائفة العقار بالمحافظة وفق الآلية الحديثة لتنظيم المزادات بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للتملك العقاري وتوفير السكن الملائم لهم .

وأوضح رئيس طائف العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن المخطط الذي يقع شرق طريق مكة جدة السريع سوف يشهد وضع آلية المزادات العقارية التي اعتمدت من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة وقد تم البدء منذ وقت مبكر في استلام الشيكات من المواطنين الراغبين في دخول المزاد وحدد لكل مواطن شراء قطعة أرض واحدة فقط حتى تكون الفرصة مهيأة للجميع مشيراً إلى أن القطاع العقاري من القطاعات الرئيسية التي أصبحت تشكل وزناً متنامياً وملحوظاً في الناتج المحلي عاماً بعد عام والذي تدلل عليه نسبة الصناديق العقارية وبناء الشراكات من أجل التطوير العقاري وما تتمتع به مدينة جدة من موقع متميز بكونها بوابة الحرمين الشريفين وتشهد حزمة من المشاريع الكبيرة .

وأكد حرص طائفة العقار في هذا الصدد أن تكون همزة الوصل بين المواطنين وأمانة محافظة جدة معبرة عن شرفها الكبير بتولي مهام تنظيم هذا المزاد في ظل أهدافها الرامية لتحسين البيئة العقارية وسط متابعة معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس لتكريس رسالة الطائفة كونها ممثلة للقطاع العقاري وتعمل على تقديم خدمات ذات مستوى عالي للمجتمع العقاري من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لجدة التي تشهد تعداد سكاني يزيد عن الـ 4 ملايين نسمة مما ينعكس بدوره على أهمية توفير مشاريع سكنية لاستيعاب تلك الزيادة السكانية .

من جهتها اشترطت أمانة محافظة جدة للمزاد تقديم شيك بنكي مصدق باسم أمانة محافظة جدة بمبلغ “100.000” ريال عن كل قطعة أرض عند دخول المزايدة ، ونتيجة المزاد غير ملزمة للأمانة إلا بعد موافقة صاحب الصلاحية في وقت المزاد إضافة أن يتم معاينة الأراضي الموضحة بالبروشورات والكتيبات المعروضة للمزاد من حيث الموقع والحدود والمعالم والأوصاف معاينة تامة ونافية لكل جهالة وتعتبر هذه المعاينة موافقة على الشراء بالحالة الراهنة ويعتبر دخول المشتري المزاد إقراراً منه بذلك .

كما نوهت الأمانة بأن البيع للأراضي كل أرض كوحدة واحدة منفصلة ، ولا يحق للشخص شراء أكثر من قطعة واحدة فقط وعلى المشتري مراجعة أمانة محافظة جدة وسداد المبلغ المتبقى من قيمة الأرض خلال 15 يوماً من تاريخ المزايدة وأن يكون المشتري شخصاً طبيعياً إضافة لتسديد عمولة السعي 2.5% من قيمة القطعة نقداً أو بموجب شيك باسم رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة في موقع المزاد .