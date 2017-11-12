 نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد محمد آل سالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد محمد آل سالم

نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد محمد آل سالم
المناطق - واس

أدى الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع القرعاوي في محافظة أبو عريش، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب محمد بن حاوي آل سالم أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران. وعقب الصلاة تلقى سموه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.
ونقل سمو نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله وسمو أمير منطقة جازان لوالد وأشقاء وذوي الشهيد محمد آل سالم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة، أيدها الله، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وقد أدى الصلاة مع نائب أمير منطقة جازان، محافظ أبو عريش المكلف عبدالله البراق وعدد من مشايخ شمل قبائل أبوعريش والمسؤولين.

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