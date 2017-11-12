كواليس لقاء سعد الحريرى بقناة المستقبل الليلة

يترقّب الجميع لقاء تلفزيونياً سيطلّ عبره الرئيس سعد الحريرى، مساء اليوم، وفى هذا السياق، طُرح اسم الإعلامية بولا يعقوبيان لمحاورة رئيس الوزراء سعد الحريرى المستقيل.

يعقوبيان أكّدت الخبر فى اتصال مع صحيفة النهار اللبنانية، وروت التفاصيل: “كنتُ فى طريقى إلى أبو ظبى برحلة عمل خاصة لا شأن لها فى الإعلام، وحين وصلت، وجدتُ أنّ الرئيس الحريرى كان قد حاول الاتصال بي، فعادوتُ الاتصال ليُخبرنى قائلاً: “صرلك فترة بدك مقابلة، تفضّلى”، فأجبته: “بالطبع”، وهكذا تمّ الأمر”.

وتُكمل يعقوبيان التى تستعدّ للسفر إلى السعودية اليوم: “سأجرى مع الرئيس مقابلة خاصة عبر تلفزيون المستقبل، يبدو أنّ الشاشات جميعها ستنقلها، ولا أؤكد بعد إن كانت ستُبثّ الليلة أم لا، لكنّنى متوجّهة إلى الرياض اليوم مع فريق البرنامج بغرض إجرائها”.

ولاحقاً، غرّدت رداً على بعض الأخبار التى تناقلت إنّها لن تذهب برفقة فريق برنامجها إلى الرياض، فكتبت: “لم اسمع بخبر منع فريق تلفزيون المستقبل من الذهاب معى إلى الرياض إلا من الإعلام. لم أتوجه بعد إلى المطار ولا وقت كافياً لفريق من بيروت للتجهيز، سيتم الاستعانة بفريق من السعودية وهذا طبيعى نظرا لضيق الوقت”.

تعليقاً على الخبر، أوضح المدير التنفيذى للأخبار والبرامج السياسية فى تلفزيون “المستقبل” نديم قطيش لـ”النهار”، أنّ فريق عمل التلفزيون لن يرافق يعقوبيان إلى الرياض لإجراء مقابلة مع الرئيس سعد الحريرى، وذلك “لأسباب لوجستية”.

وتابع: “لا حاجة إلى نقل المعدات، ولا صحة نهائياً ربط عدم ذهاب الفريق بأسباب سياسية”، مشيراً إلى أنّ الحلقة “يُفترض أن تكون مباشرة”