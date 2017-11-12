 سر قميصي ترامب وبوتين.. في صورة العائلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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سر قميصي ترامب وبوتين.. في صورة العائلة

سر قميصي ترامب وبوتين.. في صورة العائلة
المناطق - وكالات
تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن البذلات الرسمية وربطات العنق جزئيا أثناء قمة آسيا والمحيط الهادي في فيتنام.

وارتدى عوضا عن ذلك الزي الفيتنامي التقليدي المكون من القيمص الحريري الأزرق ذي الأزرار البارزة وبنطالا أسود، وكذلك فعل القادة المشاركون في القمة وظهروا جميعا بهذا الزي أثناء التقط “صورة العائلة” في القمة التي اختتمت السبت.

وأوردت صحف غربية الاختلاف الوحيد أثناء “صور العائلة”، هو أن بوتن اكتفى بارتداء القيمص فوق بدلته الرسمية.

ولاقت صورة ترامب بالزي الفيتنامي اهتماما كبيرا في شبكات التواصل ووسائل الإعلام، ذلك أنه يندر التقاط صور لترامب بملابس غير رسمية.

وقد اعتاد القادة المشاركون في هذه القمة خلال السنوات الماضية أن يختاروا الزي غير الرسمي، ووفقا للتقاليد اختار مساعدو الرئيس الفيتنامي الزي التقليدي لبلادهم.

وبدأ هذا التقليد عام 1993، عندما وزع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون خلال استضافة قمة “آبيك” سترات منتفخة على القادة في “ًصورة العائلة”.

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