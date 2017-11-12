 تقليد اللواء ركن حامد بن معتوق المالكي رتبته الجديدة بالحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تقليد اللواء ركن حامد بن معتوق المالكي رتبته الجديدة بالحد الجنوبي

تقليد اللواء ركن حامد بن معتوق المالكي رتبته الجديدة بالحد الجنوبي

قلد اللواء ركن فهد بن عبدالله الدوسري قائد لواء الامير تركي بن عبدالعزيز الأول الألي بالحرس الوطني، اللواء ركن حامد بن معتوق المالكي رتبته الجديدة بالحد الجنوبي بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة لواء.

من جانبه، عبر اللواء ركن حامد بن معتوق المالكي عن بالغ الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ على هذه الثقة، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن، مجددا الولاء والعزيمة في أداء واجبه؛ خدمةً للدين و الملك و الوطن.

و كان الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني قلد -في مكتبه بالوزارة، الأحد (12 نوفمبر 2017)- عددًا من ضباط الحرس الوطني رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم إلى رتبة لواء.

والضباط الذين تمت ترقيتهم، هم: “اللواء الركن فيصل بن مقعد بن خالد الربيعان، واللواء عبد العزيز بن جمل بن عبد العزيز بن لبدة، واللواء الركن سالم بن مشاي بن خلف العنزي، واللواء صالح بن عمر بن محمد السويداء، واللواء أحمد بن مانع بن أحمد الخديدي، واللواء الركن سليمان بن منيع بن سليمان العقيل، واللواء طبيب محمد بن علي بن حافظ البارقي، واللواء طبيب خالد بن محمد بن فرحان الجهني، واللواء طبيب عبد الله بن جلوي بن عبد الله الدخيل”.

 

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