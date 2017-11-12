زلزال عنيف يهز شمال العراق.. وارتداداته تصل دول عربية عدة

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب العراق اليوم الأحد على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرقي مدينة السليمانية.

وكانت الهيئة قالت في البداية إن قوة الزلزال 7.2 درجة لكنها عدلتها إلى 7.3 درجة.

وبالإضافة لمناطق واسعة بالعراق، شعر سكان الكويت ومناطق بالإمارات وشمال السعودية، بهزات أرضية، جراء الزلزال.

وتشير درجة 7.3 إلي قوة الزلزال عنيفة ومدمرة.

و قالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: “وقعت هزة أرضية في العراق بقوة 7.2 بمقياس ريختر وقد شعر بها بعض سكان المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الشرقية في المملكة ”

تعرض العراق إلى هزة أرضية ضربت معظم المحافظات والمدن مساء اليوم حسب ما ذكرت المراصد المختصة العراقية والأجنبية.

وقال المختص والمتنبئ الجوي العراقي صادق عطية في بيان إن الهزات الأرضية ضربت أغلب مناطق العراق الشمالية والوسطى.

وشهدت بعض المدن العراقية التي ضربتها الهزة انقطاعًا للتيار الكهربائي وهلعًا لدى المواطنين بسبب عدم تعاملهم سابق مع الهزات الأرضية.

وفي محافظة كركوك شرعت المساجد بقراءة الأدعية، فيما انتشرت فرق الدفاع المدني في الكثير من المدن تحسبًا للطوارئ.

وبحسب مختصين فإن هذه الهزة هي الأولى من نوعها في التاريخ المعاصر تضرب العاصمة بغداد والمدن العراقية، حيث بدأت من شمالي البلاد وصولًا إلى جنوبها.